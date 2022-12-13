Сехудо о судействе в бою Анкалаев – Блахович: «Тотальное ограбление»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях раскритиковал судей на турнире UFC 282.

Главный бой вечера между и закончился ничьей.

«В этом поединке было тотальное ограбление. Вы слышали, что сказал Блахович после боя: «Эй, Анкалаев выиграл этот бой».

Это показывает, что некоторым судьям надо подраться или иметь бойцовский опыт, чтобы понимать эту чертову игру. Так они смогут судить, потому что нельзя быть человеком, который совершенно не понимает эту игру.

Это просто ужасно. В эту субботу я зря потратил свое время. Честно говоря, я даже не знаю, зачем это смотрел. В любом случае эти судьи совершенно отстойные.

Турнир UFC 282 был похож на UFC Fight Night. Вероятно, его надо было провести на арене UFC Apex. Многим из этих судей нужно провериться, пока они себя не разрушили», – считает Сехудо.

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