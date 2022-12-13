Магомед Анкалаев: «Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге»

Полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев обратился к болельщикам после упущенного чемпионства в бою с Яном Блаховичем.

Поединок за вакантный титул в полутяжелом весе на UFC 282 закончился ничьей.

«Сложно описать словами те чувства, что испытываю в эти дни. Мы вместе с командой долгие годы шли к этой цели. Наверное, так устроен мой жизненный путь, что легко мне ничего не дается, но я всегда знаю, куда и зачем иду. Знаю и верю, что во всем есть благо и в этом – не исключение.

Не буду искать виноватых, буду доказывать делом и сделаю все, чтобы завоевать этот пояс, не давая возможности судьям принимать решения.

Получаю огромное количество звонков, сообщений со словами поддержки в мой адрес, за что хочу сказать большое спасибо всем, кто болел и переживал!

Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге.

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к моему пути в этом спорте», – написал Анкалаев.

Анкалаев уничтожил поляка и должен был стать чемпионом UFC. Но американские судьи украли победу – и это беспредел

Анкалаева похоронил тот же судья, что и Петра Яна. Он украл у России уже второй пояс за год