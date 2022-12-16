Добер хочет бой с Пимблеттом: «Это было бы интересно, но Дэйна Уайт и UFC этого не допустят»
Легковес UFC Дрю Добер заявил, что хотел бы получить поединок с Пэдди Пимблеттом, потому что уверен в победе над англичанином.
«Давайте говорить честно, UFC не позволит мне подраться с Пэдди Пимблеттом. Мы видели его последний бой, и мы знаем, на что я способен. Это был бы интересный поединок.
Мне хотелось бы подраться с ним в Лондоне на арене O2, так что если Пэдди примет этот матч, то я буду только за. Но мы все понимаем. Дэйна Уайт и UFC такого не допустят», – сказал Добер.
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