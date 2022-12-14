Евлоев про планы на 2023 год: «Буду претендентом номер один, а испанец потерпит первые поражения»
Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев сообщил, что намерен в следующем году побить Илию Топурию и стать претендентом на пояс.
«Помяните мое слово: в конце 2023 года я буду претендентом номер один, а испанец потерпит первые поражения», – написал Евлоев.
Последний бой россиянин провел в июне, победив единогласным решением судей Дэна Иге. Евлоев должен был драться с Брайсом Митчеллом в ноябре, но снялся из-за травмы.
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