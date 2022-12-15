Гордон предложил Пимблетту реванш в Лондоне: «Уладим незаконченное дело на твоей территории»

Легковес UFC Джаред Гордон хочет провести реванш с Пэдди Пимблеттом на UFC 286 в Лондоне.

«Несмотря на все разногласия, я бы хотел провести с тобой бой в Лондоне. У меня нет к тебе ненависти, ты мне реально нравишься.

Мы могли бы вновь побить друг друга на потеху фанатам! Люди хотят этого боя, и мы можем уладить незаконченное дело на твоей территории», – написал Гордон.

На UFC 282 Пимблетт победил Гордона единогласным решением судей.

Махачев ответил на вызов Пимблетта: «Если бой состоится в Неваде, у него есть шансы победить меня судейским решением»

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