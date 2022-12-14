Махачев ответил на вызов Пимблетта: «Если бой состоится в Неваде, у него есть шансы победить меня судейским решением»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Падди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на слова Пэдди Пимблетта.

Перед UFC 282 британец сказал, что оказал бы Махачеву более серьезное сопротивление, чем Чарльз Оливейра.

«Если бой состоится в Неваде, у него есть шансы победить меня судейским решением. Лол», – написал россиянин, а после удалил запись.

В минувшие выходные Пимблетт победил единогласным решением судей Джареда Гордона.

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