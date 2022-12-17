Емельяненко – о бое с Коваленко: «Он убегал от меня по рингу, молодец»

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко считает, что сделал достаточно для победы над .

Напомним, что Емельяненко-младший проиграл раздельным решением судей.

«Что было самое сложное в бою? Да ничего, пару раз хорошо попал Коваленко, ну а так в принципе все что от него ожидал, то и было.

Убегал от меня по рингу, молодец. Периодически останавливался и кидал в меня какие-то размашистые и увесистые удары.

Я мог драться столько, сколько было нужно. Я не устал. А Коваленко задышал, устал и побежал», – сказал Емельяненко.

Коваленко победил Емельяненко раздельным решением судей

Емельяненко считает, что его засудили в бою с Коваленко: «Не ожидал, что победу отдадут Святославу»