Емельяненко – о бое с Коваленко: «Он убегал от меня по рингу, молодец»

Теги Александр Емельяненко Святослав Коваленко Бокс/MMA/UFC

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко считает, что сделал достаточно для победы над Святославом Коваленко.

Напомним, что Емельяненко-младший проиграл раздельным решением судей.

«Что было самое сложное в бою? Да ничего, пару раз хорошо попал Коваленко, ну а так в принципе все что от него ожидал, то и было.

Убегал от меня по рингу, молодец. Периодически останавливался и кидал в меня какие-то размашистые и увесистые удары.

Я мог драться столько, сколько было нужно. Я не устал. А Коваленко задышал, устал и побежал», – сказал Емельяненко.

Коваленко победил Емельяненко раздельным решением судей

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