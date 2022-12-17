Исмаилов – о поражении Емельяненко: «Обидно за Сашу. У него легендарное имя, и сегодня его побил блогер»
Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов прокомментировал исход поединка между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко.
Напомним, что Емельяненко-младший проиграл раздельным решением судей.
«Честно говоря, мне было обидно за Сашу. У него легендарное имя, и мы внимательно следим за ним еще со времен PRIDE. И сегодня его побил блогер.
Вот такая ситуация. Обидно за Сашу, но не будем привязывать это к его спортивному наследию. Сейчас он немножко другой Саша, с другой прической», – сказал Исмаилов.
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