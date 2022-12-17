Емельяненко считает, что его засудили в бою с Коваленко: «Не ожидал, что победу отдадут Святославу»

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко поделился мыслями о поединке против .

Напомним, что Емельяненко-младший проиграл раздельным решением судей.

«Коваленко молодец, хороший и достойный бой дал. Но я не ожидал, что судьи отдадут ему победу.

В принципе сталкивался с засуживанием в этой жизни, не только я, даже можно сейчас взять бойцов из другого промоушена, например, Анкалаева или Петра Яна.

Они тоже столкнулись с неправильным судейством, с предвзятым. То же самое коснулось и меня под конец года. Я считаю, что Коваленко отдали победу незаслуженно», – сказал Емельяненко.

Коваленко победил Емельяненко раздельным решением судей