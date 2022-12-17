Уиттакер – о бое с Костой: «Я подписал контракт и морю себя голодом. Что делает Пауло, всем понятно»

Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер объяснил, почему затягивается объявление поединка с Пауло Костой.

«Все что я мог сделать со своей стороны, я сделал, верно? Я подписал контракт, тренируюсь и морю себя голодом, чтобы снизить вес.

Что делает Коста, думаю всем понятно. Он известный тролль в таких вещах, так что я не обращаю особого внимания на его поведение», – сказал австралиец.

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