Даниэль Кормье: «Чимаев может спокойно конкурировать в среднем весе и быть там успешным»

Бывший чемпион в двух весовых категориях оценил перспективы Хамзата Чимаева в среднем дивизионе.

«Когда я вижу таких бойцов, как Чимаев, которые доминируют, вот что я себя спрашиваю: если бы его свели с , или Джаредом Канноньером, то был бы он фаворитом?

Если бы Чимаев бился с Перейрой, то был бы огромным фаворитом из-за своего стиля, потому что Алекс – ударник, он не так давно в игре, и у него не такая хорошая защита от тейкдаунов.

Против скольких парней в среднем дивизионе Хамзат Чимаев будет фаворитом? Мой ответ – против многих, и в первую очередь из-за своего бойцовского стиля.

В этом смысле показательным является его бой против Кевина Холланда, который не так давно входил в топовую десятку среднего дивизиона. Мы видели, как топовые средневесы, такие, как Марвин Веттори и Дерек Брансон, били Кевина Холланда, но ни один из них не сделал с ним того, что сделал .

Так что, он может спокойно конкурировать в среднем весе и быть там успешным», – считает Кормье.

Чимаев наказал американца-болтуна: придушил Холланда за 2 минуты и снова не пропустил ударов – под свист с трибун

Следующий бой Хамзата Чимаева состоится в среднем весе до конца года