Веттори про желание Косты заменить Уиттакера: «Он должен знать свое место»

Итальянский средневес UFC Марвин Веттори отреагировал на желание Пауло Косты заменить Роберта Уиттакера и провести с ним реванш.
«Сейчас Коста пытается получить со мной бой, но я могу сказать ему: все что ты может сделать, так это отвалить.
Ты грязно все делал перед нашим поединком. Ты облажался, поэтому все кончено, приятель. Это конец. Найди себе кого-то другого.
Коста должен знать свое место, потому что он находится позади меня. Я его уже побеждал и для меня нет никакого смысла драться с ним еще раз.
Он перед боем набрал 20 с лишним фунтов, но я все равно победил его. Теперь он должен отстать от меня. Все кончено», – сказал Веттори.
Итальянец 11 июня должен был драться с Уиттакером на UFC 275, но австралиец получил травму.
Роберт Уиттакер получил травму и выбыл с боя против Марвина Веттори на UFC 275
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