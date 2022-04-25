Веттори про желание Косты заменить Уиттакера: «Он должен знать свое место»

Итальянский средневес UFC Марвин Веттори отреагировал на желание заменить и провести с ним реванш.

«Сейчас Коста пытается получить со мной бой, но я могу сказать ему: все что ты может сделать, так это отвалить.

Ты грязно все делал перед нашим поединком. Ты облажался, поэтому все кончено, приятель. Это конец. Найди себе кого-то другого.

Коста должен знать свое место, потому что он находится позади меня. Я его уже побеждал и для меня нет никакого смысла драться с ним еще раз.

Он перед боем набрал 20 с лишним фунтов, но я все равно победил его. Теперь он должен отстать от меня. Все кончено», – сказал Веттори.

Итальянец 11 июня должен был драться с Уиттакером на UFC 275, но австралиец получил травму.

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