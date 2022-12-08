Пауло Коста отказался продлевать контракт с UFC: «Всего один бой и я смогу освободиться от обязательств»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Пауло Коста Уиттакер - Коста UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Средневес UFC Пауло Коста сообщил, что не стал продлевать контракт с промоушеном.

«Всего один бой до того, как я смогу освободиться от обязательств перед UFC. В общем, я вежливо отказался продлевать сотрудничество.

Они предложили мне контракт на шесть боев, но долгосрочные соглашения мне неинтересны», – написал бразилец.

11 февраля на UFC 284 в Перте (Австралия) Коста подерется с Робертом Уиттакером.

Пауло Коста: «Адесанья – хороший парень. Он покормил ребенка грудью перед нашим боем»

Пауло Коста: «Очень грустно видеть быструю и непрерывную деградацию США»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные