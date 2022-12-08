Пауло Коста отказался продлевать контракт с UFC: «Всего один бой и я смогу освободиться от обязательств»
Средневес UFC Пауло Коста сообщил, что не стал продлевать контракт с промоушеном.
«Всего один бой до того, как я смогу освободиться от обязательств перед UFC. В общем, я вежливо отказался продлевать сотрудничество.
Они предложили мне контракт на шесть боев, но долгосрочные соглашения мне неинтересны», – написал бразилец.
11 февраля на UFC 284 в Перте (Австралия) Коста подерется с Робертом Уиттакером.
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