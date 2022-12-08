Коста рассказал, почему не хочет продлевать контракт с UFC: «Я получил 35 тысяч долларов за бой с Веттори. Нужно пересмотреть мои условия»

Средневес UFC Пауло Коста не доволен условиями в промоушене и намерен покинуть организацию после боя с Робертом Уиттакером 11 февраля.

«У меня еще один бой по контракту. Я этого не знал, но оказалось, что так. С нетерпением жду, когда стану свободным агентом.

Я боец высокого уровня, дерусь с парнями, которые занимают верхние строчки рейтинга. Условия моего контракта не соответствуют моему статусу.

Я получил 35 тысяч долларов за бой с Марвином Веттори. Нужно пересмотреть мои условия. Я с этим не тороплюсь, но во всем нужно разобраться.

Текущий контракт, конечно, меня не устраивает. Всего один бой и я стану свободным агентом», – сказал Коста.

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