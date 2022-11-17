Роберт Уиттакер: «Думаю, что смогу побить Перейру, хотя он абсолютный гигант»
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался о возможном поединке с действующим чемпионом Алексом Перейрой.
На UFC 281 в Нью-Йорке Перейра нокаутировал в пятом раунде Исраэля Адесанью.
«Я не смотрю за спину Пауло Косте, но могу сказать, что Перейра для меня удобнее, чем Адесанья. То, как он стоит, как любит идти вперед, как предпочитает драться – думаю, что все это дает мне преимущество.
Вы вообще видели его габариты? Почему об этом никто не говорит? Чувак просто гигант. Он абсолютный гигант.
Я стоял лицом к лицу с Исраэлем, и он довольно большой парень – высокий, долговязый. Но затем вы видите Перейру рядом с ним и понимаете, что у того даже черты лица больше. Его ноги, руки и предплечья просто огромны!
В голове мысль: «Кто пустил сюда этого парня?». Но я все равно думаю, что могу его побить», – сказал Уиттакер.
11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Уиттакер подерется с Костой.
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