Роберт Уиттакер: «Думаю, что смогу побить Перейру, хотя он абсолютный гигант»

Бывший чемпион в среднем весе высказался о возможном поединке с действующим чемпионом .

На UFC 281 в Нью-Йорке Перейра нокаутировал в пятом раунде Исраэля Адесанью.

«Я не смотрю за спину , но могу сказать, что Перейра для меня удобнее, чем Адесанья. То, как он стоит, как любит идти вперед, как предпочитает драться – думаю, что все это дает мне преимущество.

Вы вообще видели его габариты? Почему об этом никто не говорит? Чувак просто гигант. Он абсолютный гигант.

Я стоял лицом к лицу с Исраэлем, и он довольно большой парень – высокий, долговязый. Но затем вы видите Перейру рядом с ним и понимаете, что у того даже черты лица больше. Его ноги, руки и предплечья просто огромны!

В голове мысль: «Кто пустил сюда этого парня?». Но я все равно думаю, что могу его побить», – сказал Уиттакер.

11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Уиттакер подерется с Костой.

Уиттакер про бой Перейра – Адесанья: «Если бы надо было поставить на кого-то свой дом, то я поставил бы на Исраэля»

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