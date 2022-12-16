Взвешивание UFC Vegas 66: Царукян легче Исмагулова, Стриклэнд тяжелее Каннонира
В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 18 декабря состоится турнир UFC Vegas 66, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между Джаредом Каннониром и Шоном Стриклендом.
В со-главном поединке встретятся легковесы Арман Царукян и Дамир Исмагулов.
За сутки до турнира бойцы поучаствовали в традиционной процедуре взвешивания:
Джаред Каннонир (84,14 кг) vs Шон Стриклэнд (84,36 кг);
Арман Царукян (70,53 кг) vs Дамир Исмагулов (70,76 кг);
Амир Альбази (56,92 кг) vs Алессандро Коста (56,92 кг);
Алекс Касарес (65,77 кг) vs Джулиан Эроса (65,99 кг);
Дрю Добер (70,76 кг) vs Бобби Грин (70,76 кг);
Коди Брандэйдж (83,91 кг) vs Михал Олексейчук (84,36 кг).
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