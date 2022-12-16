Взвешивание UFC Vegas 66: Царукян легче Исмагулова, Стриклэнд тяжелее Каннонира

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 18 декабря состоится турнир UFC Vegas 66, в главном событии которого пройдет поединок в среднем весе между Джаредом Каннониром и Шоном Стриклендом.

В со-главном поединке встретятся легковесы Арман Царукян и .

За сутки до турнира бойцы поучаствовали в традиционной процедуре взвешивания:

(84,14 кг) vs Шон Стриклэнд (84,36 кг);

Арман Царукян (70,53 кг) vs Дамир Исмагулов (70,76 кг);

Амир Альбази (56,92 кг) vs Алессандро Коста (56,92 кг);

Алекс Касарес (65,77 кг) vs Джулиан Эроса (65,99 кг);

(70,76 кг) vs Бобби Грин (70,76 кг);

Коди Брандэйдж (83,91 кг) vs Михал Олексейчук (84,36 кг).

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