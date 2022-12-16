Морозов о бое Исмагулов – Царукян: «Оба очень сильные»

Боец UFC Сергей Морозов о бое Дамира Исмагулова и Армана Царукяна:

«Очень интересное противостояние. Оба парня очень сильные и для каждого из них этот поединок окажется непростым и станет проверкой. Кто будет ментально лучше настроен, кто сумеет до последних секунд находиться в фокусе, и навязать свое, тот и выиграет этот бой. Исмагулов и Царукян очень разносторонние и сильные бойцы, как в борьбе, так и в ударке»

Бой Царукян – Исмагулов станет соглавным на турнире UFC 18 декабря.

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