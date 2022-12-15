Исмагулов про бой с Царукяном: «Собираюсь его финишировать. Поймаю своим ударом»

Легковес UFC Дамир Исмагулов поделился ожиданиями от боя с .

«Если честно, я его собираюсь финишировать. Мне нужно задать такой темп, чтобы финишировать.

В связи с последними событиями я понимаю, что судьи где-то зажимают, где-то не отдают... И, конечно, нужно над этим работать.

Посмотрим, как все будет. Я думаю, что поймаю его своим ударом. Если не получится, то в своей манере его обыграю», – сказал Исмагулов.

Бой Исмагулов и Царукяна состоится 17 декабря на UFC Vegas 66.

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