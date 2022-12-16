Каннонир – о бое со Стриклэндом: «Я знаю, что он хочет набить мне морду и оторвать руку»

Топовый средневес UFC Джаред Каннонир поделился мыслями о поединке с , который возглавит турнир UFC Fight Night 216.

«Я знаю, что он хочет набить мне морду. Шон говорит, что хочет выйти в центр октагона, встать там и обмениваться ударами, но я ожидаю, что он будет тем же Шоном Стриклэндом, которым был всегда.

Шон постарается надавить на меня, сбить с ног, нанести джеб, пару ударов ногой, попытается оторвать мне руку. Вот что я ожидаю от своего соперника», – сказал Джаред.

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