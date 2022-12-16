Арман Царукян: «Я знаю одного парня, который может победить Махачева. Это я»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян считает себя единственным бойцом, способным одолеть действующего чемпиона .

«Ислам находится на другом уровне. У него хорошая борьба, хорошая ударка. Я знаю одного парня, который может его победить. Это я.

Я побью и кого-то из топ-5 рейтинга, после чего UFC предоставит мне такую возможность, так как в своем дебютном поединке я дал Махачеву самый сложный бой в его карьере», – сказал Царукян.

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