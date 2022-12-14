Царукян про Оливейру: «Чарльз израсходовал лимит челюсти»

Армяно-российский боец UFC Арман Царукян сравнил с Тони Фергюсоном.

«Я не ожидал, что Оливейра так разгромно проиграет . Я думал, что он хотя бы в стойке может что-то показать. Что в стойке, что в борьбе, что в партере – просто ноль.

Думаю, Оливейра пойдет сейчас вниз потихонечку, вариант . Его подломило поражение Махачеву.

Он хороший боец, но его время потихонечку пришло спускаться вниз. Он уже все, лимит челюсти израсходовал, не держит удар», – сказал Царукян.

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