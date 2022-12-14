Царукян про Оливейру: «Чарльз израсходовал лимит челюсти»
Армяно-российский боец UFC Арман Царукян сравнил Чарльза Оливейру с Тони Фергюсоном.
«Я не ожидал, что Оливейра так разгромно проиграет Исламу Махачеву. Я думал, что он хотя бы в стойке может что-то показать. Что в стойке, что в борьбе, что в партере – просто ноль.
Думаю, Оливейра пойдет сейчас вниз потихонечку, вариант Тони Фергюсона. Его подломило поражение Махачеву.
Он хороший боец, но его время потихонечку пришло спускаться вниз. Он уже все, лимит челюсти израсходовал, не держит удар», – сказал Царукян.
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