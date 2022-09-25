Бобби Грин признался, что сдал положительный допинг-тест. Ранее он подозревал в читерстве Петра Яна

Легковес UFC Бобби Грин обратился к фанатам в соцсетях, признавшись, что сдал положительный тест на на дегидроэпиандростерон.
Бывший соперник Ислама Махачева утверждает, что принимал это вещество неосознанно.
«Я против наркотиков и против допинга. Я даже никогда не думал о таких вещах и не заглядывал на сайт USADA, чтобы узнать, что запрещено, а что нет, потому что был далек от всего этого», – сказал Бобби.
Бобби Грин обвинил Яна и Физиева в употреблении допинга: «Если ты тренируешься в Таиланде, я буду подозрительно на тебя смотреть»