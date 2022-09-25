Бобби Грин признался, что сдал положительный допинг-тест. Ранее он подозревал в читерстве Петра Яна

Теги UFC легкий вес (MMA) Петр Ян Ислам Махачев Бобби Грин Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Бобби Грин обратился к фанатам в соцсетях, признавшись, что сдал положительный тест на на дегидроэпиандростерон.

Бывший соперник Ислама Махачева утверждает, что принимал это вещество неосознанно.

«Я против наркотиков и против допинга. Я даже никогда не думал о таких вещах и не заглядывал на сайт USADA, чтобы узнать, что запрещено, а что нет, потому что был далек от всего этого», – сказал Бобби.

Бобби Грин обвинил Яна и Физиева в употреблении допинга: «Если ты тренируешься в Таиланде, я буду подозрительно на тебя смотреть»

 

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