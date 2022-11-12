Рой Джонс может стать тренером Энтони Джошуа: «У меня есть хороший план для него, потому что я наблюдаю за ним всю его карьеру»
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший может стать тренером экс-чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа.
«Я разговаривал с ним в прошлые выходные на бое. И по моему мнению, у него есть все, чтобы снова стать чемпионом.
Он приедет в зал, я посмотрю на него, оценю его работу и, думаю, он вернется через шесть-восемь месяцев.
У меня есть хороший план для него, потому что я наблюдаю за ним всю его карьеру. Когда он приедет в Брайтон, мы поговорим об этом.
Если ему понравится план, мы начнем работать. Если не понравится, тогда он найдет себе кого-то другого, подходящего ему», – сказал Джонс.
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