Рой Джонс может стать тренером Энтони Джошуа: «У меня есть хороший план для него, потому что я наблюдаю за ним всю его карьеру»

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Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший может стать тренером экс-чемпиона в тяжелом весе Энтони Джошуа.

«Я разговаривал с ним в прошлые выходные на бое. И по моему мнению, у него есть все, чтобы снова стать чемпионом.

Он приедет в зал, я посмотрю на него, оценю его работу и, думаю, он вернется через шесть-восемь месяцев.

У меня есть хороший план для него, потому что я наблюдаю за ним всю его карьеру. Когда он  приедет в Брайтон, мы поговорим об этом.

Если ему понравится план, мы начнем работать. Если не понравится, тогда он найдет себе кого-то другого, подходящего ему», – сказал Джонс.

«Я сказал, что у меня есть будущий чемпион мира. Это его огорчило». Тренер Бивола отказался стать наставником Джошуа

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