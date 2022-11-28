Джошуа про бой Фьюри – Чисора: «Тайсону нужно отнестись к этому поединку очень серьезно, потому что это история»

Бывший чемпион мира по боксу поделился ожиданиями от третьего боя чемпиона WBC в тяжелом весе с .

«Чисора очень хорошо себя реализовал, выступал на всех уровнях в нескольких эпохах и оставался на слуху. Он дрался с лучшими, легко справлялся со всеми остальными.

Я горжусь им. Чисора будет драться за звание чемпиона мира. Это не легкая задача, не очередной день на работе, а титульный бой в тяжелом весе, поэтому я желаю ему удачи.

Фьюри защищает свой титул. Возможно, люди думают, что Тайсон – первый номер в дивизионе, и это будет легко для него. Но ему нужно отнестись к этому бою очень серьезно, потому что это история.

Фьюри защищает один из самых престижный поясов в истории тяжелого веса, и я желаю обоим удачи», – сказал Джошуа.

Бой Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне.

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