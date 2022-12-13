Джамал Хилл про титульный шанс: «Анкалаев и Блахович были еще в клетке, когда мне позвонили из UFC»

Полутяжеловес Джамал Хилл прокомментировал организацию поединка с за вакантный пояс UFC.

«Думаю, что Анкалаев и Блахович были еще в клетке, когда мне позвонили. Сто процентов, это было немедленное «да».

Сразу после этого я отправил твит, в котором говорилось, что мы с Энтони Смитом будет бороться за титул. В шутку, конечно, но все же я не был удивлен.

На самом деле мне это нравится. Это идеальное время. Если бы у меня был выбор, я бы хотел подраться за титул на две недели позже. Но есть что есть.

План на бой состоит в том, чтобы нокаутировать любого. Мне нравятся нокауты. Но думаю ли я так: «Единственный способ победить – это нокаутировать его»? Черт возьми, нет. Я могу выиграть бой любым из возможных способов, будь то в клинче, в партере или просто избив его до полусмерти», – сказал Хилл.

Бой Хилла и Тейшейры состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

Дэйна Уайт анонсировал бой Тейшейры и Хилла за титул в полутяжелом весе UFC

Джамал Хилл – о бое с Тейшейрой за титул UFC: «Через 6 недель король будет коронован»