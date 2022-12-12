Пимблетт – о критике после боя с Гордоном: «Я немного раздражен всеми этими разговорами»

Легковес UFC Пэдди Пимблетт заявил, что недоволен разговорами о судействе в поединке с Джаредом Гордоном.

«Я немного раздражен всеми этими разговорами о том, что Гордон выиграл этот бой. Честно говоря, я весьма раздражен.

Но мой рекорд в UFC теперь 4-0, а ненавистники будут продолжать ненавидеть, с этим нужно просто смириться.

Не было такого, чтобы я думал, что решение может быть раздельным. Честно говоря, я думал, что выиграл два первых раунда, а третий отдал сопернику.

Это моя собственная глупая ошибка – нельзя отдавать раунд, думая, что два уже у тебя в кармане. Это само собой разумеется», – сказал англичанин.

Гордон – о судействе в бою с Пимблеттом: «Меня ограбили, но я пережил худшее»

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