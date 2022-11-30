«Это эмоциональный стресс». Оливейра отказался от незамедлительного реванша с Махачевым

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра отказался от реванша с , который хотели организовать незамедлительно после поражения бразильца.

Задержка с анонсом боя Махачева и Алекса Волкановски связана с тем, что UFC пытался организовать россиянину реванш с Оливейрой.

Тренер бразильца Диего Лима рассказал, что команда отказался от боя из-за эмоционального стресса и нехватки времени на подготовку.

«Мы должны действовать с умом и выбрать соперника, победа над которым приблизит нас к поясу. Незамедлительный реванш был бы для нас сложной задачей, связанной с эмоциональным стрессом.

Считаю, что есть смысл провести бой с . У него внушительная победная серия. С Порье, Чендлером и Гейтжи мы дрались, а с Дариушем нет, и он идет без поражений.

Хорошая победа над ним вывела бы нас прямо к титулу. Мне нужно еще раз все хорошо обдумать, но полагаю, Бенил – это хороший выбор», – считает Лима.

На UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил Оливейру удушением во втором раунде.

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