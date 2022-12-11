Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции по итогам турнира UFC 283 заявил, что принял решение о дальнейшей судьбе титула в полутяжелом весе.

На турнире UFC 283 за него подерутся бывший чемпион и Джамал Хилл.

Ивент пройдет в ночь на 22 января в Рио-Де-Жанейро (Бразилия).

Напомним, что за вакантный титул в 93 килограммах бились и , поединок возглавил турнир UFC 282. Раздельным решением судей была назначена ничья.

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