Дэйна Уайт анонсировал бой Тейшейры и Хилла за титул в полутяжелом весе UFC
Президент UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции по итогам турнира UFC 283 заявил, что принял решение о дальнейшей судьбе титула в полутяжелом весе.
На турнире UFC 283 за него подерутся бывший чемпион Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.
Ивент пройдет в ночь на 22 января в Рио-Де-Жанейро (Бразилия).
Напомним, что за вакантный титул в 93 килограммах бились Ян Блахович и Магомед Анкалаев, поединок возглавил турнир UFC 282. Раздельным решением судей была назначена ничья.
Судейские карточки в бою Анкалаева и Блаховича: двое судей победу Яну в трех раундах из пяти, Магомеда от поражения спас пятый раунд
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