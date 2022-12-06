Отец Фьюри: «Усик не сможет побить Тайсона. Он просто слишком маленький»
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, предсказал итог возможного поединка британца с Александром Усиком.
«Усик не сможет побить Тайсона. Он эффектный, но я вижу, что он может и что нет. Я видел Усика на бое Тайсона с Дереком Чисорой. Он просто слишком маленький.
Я знаю, что Усик отличный боксер, но он маленький. Большой боксер победит маленького», – уверен Фьюри-старший.
3 декабря Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде.
Фьюри требуется операция на локте после боя с Чисорой. Бой с Усиком может быть отложен
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