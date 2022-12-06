Отец Фьюри: «Усик не сможет побить Тайсона. Он просто слишком маленький»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе , предсказал итог возможного поединка британца с .

«Усик не сможет побить Тайсона. Он эффектный, но я вижу, что он может и что нет. Я видел Усика на бое Тайсона с Дереком Чисорой. Он просто слишком маленький.

Я знаю, что Усик отличный боксер, но он маленький. Большой боксер победит маленького», – уверен Фьюри-старший.

3 декабря Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде.

Фьюри требуется операция на локте после боя с Чисорой. Бой с Усиком может быть отложен

Фьюри вызвал на бой Усика. Украинец был в Лондоне на поединке Тайсона с Чисорой