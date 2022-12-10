Энтони Ярд: «Усик дал мне совет перед боем с Бетербиевым. Это останется между нами»
Британский полутяжеловес Энтони Ярд рассказал о разговоре с Александром Усиком.
«Я сидел рядом с ним на бою Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры. Он говорил, а я слушал. Я очень скромный человек, когда идет речь об обучении.
Что он мне говорил? Это останется между нами. Он кое-что мне рассказал, Усик дрался с Артуром Бетербиевым. Он просто рассказал мне об определенных вещах, дал совет», – сказал Ярд.
Бой Ярда и Бетербиева состоится 28 января в Лондоне.
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