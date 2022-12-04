Александр Усик: «Очень хочу, чтобы следующий бой был с Тайсоном Фьюри. Весь мир этого хочет»

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе прокомментировал победу над .

«С удовольствием еще раз бы приехал в Лондон и отбоксировал, потому что у меня здесь много фанатов. Но где состоится наш бой с Тайсоном, никому неизвестно.

Что я думаю о бое Фьюри и Чисоры? Ничего не думаю. Это был хороший спарринг.

После боя я ничего не сказал Тайсону. Я смотрел в его бешеные глаза.

Очень хочу, чтобы следующий бой был с Фьюри. Весь мир этого хочет. Это ради людей.

Я хочу драться за звание абсолютного чемпиона. Думаю, что ситуация с IBF не повлияет на это», – сказал Усик.

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