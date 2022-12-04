Александр Усик: «Очень хочу, чтобы следующий бой был с Тайсоном Фьюри. Весь мир этого хочет»
Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу Тайсона Фьюри над Дереком Чисорой.
«С удовольствием еще раз бы приехал в Лондон и отбоксировал, потому что у меня здесь много фанатов. Но где состоится наш бой с Тайсоном, никому неизвестно.
Что я думаю о бое Фьюри и Чисоры? Ничего не думаю. Это был хороший спарринг.
После боя я ничего не сказал Тайсону. Я смотрел в его бешеные глаза.
Очень хочу, чтобы следующий бой был с Фьюри. Весь мир этого хочет. Это ради людей.
Я хочу драться за звание абсолютного чемпиона. Думаю, что ситуация с IBF не повлияет на это», – сказал Усик.
Фьюри вызвал на бой Усика. Украинец был в Лондоне на поединке Тайсона с Чисорой
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