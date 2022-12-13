WBA назначила Дюбуа обязательным претендентом на бой с Усиком
Чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик должен будет защищать пояс Всемирной боксерской ассоциации в бою с британцем Даниэлем Дюбуа.
«Комитет Всемирной боксерской ассоциации (WBA) заказал бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом Даниэлем Дюбуа», – пишет организация.
Дата и место боя пока не называются.
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