WBA назначила Дюбуа обязательным претендентом на бой с Усиком

Чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик должен будет защищать пояс Всемирной боксерской ассоциации в бою с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Комитет Всемирной боксерской ассоциации (WBA) заказал бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом , – пишет организация.

Дата и место боя пока не называются.

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