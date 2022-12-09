Следующий бой Конор проведет с Майклом Чендлером (ESPN)

Президент UFC Дэйна Уайт в разговоре с журналистами ESPN сообщил, кто будет следующим соперником .

Ирландец не дрался с июле 2021-го, когда получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье.

«Уайт сказал Бретту Окамото, что Конор в ближайшее время не собирается на пенсию и видит свет в конце тоннеля.

Следующий бой Макгрегора, вероятно, будет против Майкла Чендлера», – написал журналист Чарли Мойнихан.

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Президент UFC: «Майкл Чендлер – наш Артуро Гатти. Он выходит драться и оставляет там все»