Букмекеры считают Конора фаворитом боя с Майклом Чендлером

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах открылся фаворитом потенциального поединка с Майклом Чендлером по мнению букмекеров.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что американец может стать соперником ирландца, когда тот вернется.

Победа Конора оценивается с коэффициентом 1.64, на успех Чендлера дают коэффициент 2.35.

Следующий бой Конор проведет с Майклом Чендлером (ESPN)

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