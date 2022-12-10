Букмекеры считают Конора фаворитом боя с Майклом Чендлером

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор открылся фаворитом потенциального поединка с Майклом Чендлером по мнению букмекеров.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что американец может стать соперником ирландца, когда тот вернется.

Победа Конора оценивается с коэффициентом 1.64, на успех Чендлера дают коэффициент 2.35.

Следующий бой Конор проведет с Майклом Чендлером (ESPN)

Даниэль Кормье: «Титул чемпиона для Майкла Чендлера теперь не на первом месте»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные