Чендлер про возможный бой с Конором: «Это будет похоже на автокатастрофу внутри октагона»

Боец UFC Майкл Чендлер отреагировал на слова Дэйны Уайта о потенциальном поединке с .

«Люди ждут, что это будет самый быстрый и безумный первый раунд в истории ММА. Я определенно уверен, что так и будет.

Просто посмотрите, как Конор начинает бои, и посмотрите, как начинаю их я. Могу сказать одно: это будет похоже на автокатастрофу внутри октагона.

Надеюсь, наш бой пройдет на T-Mobile Arena в Вегасе в июле. Это будет грандиозное событие. Я верю, что наш бой состоится.

Пока все двигается в правильном направлении, так что действительно есть хорошие шансы на организацию нашего боя», – сказал Чендлер.

Следующий бой Конор проведет с Майклом Чендлером (ESPN)

Президент UFC: «Майкл Чендлер – наш Артуро Гатти. Он выходит драться и оставляет там все»