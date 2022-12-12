Уайт отрицает, что организует бой Чендлера и Конора: «Я никогда этого не говорил, ни разу #####»

Президент UFC Дэйна Уайт резко отреагировал на вопрос о поединке между Майклом Чендлером и .

Ранее функционер заявил, что хотел бы увидеть этот бой, когда ирландец вернется в октагон, однако журналисты, по мнению Уайта, исказили смысл его слов.

«Я никогда этого не говорил, ни разу, ##### [блин]. Вот что происходит, когда вы даете интервью, а люди слушают его одним ухом.

Меня спросили: «Кого бы вы хотели увидеть соперником Конора, если бы он дрался сейчас?» Я ответил: «Бой с Чендлером был бы забавным».

Ни разу, ##### [блин], я не сказал, что идет организация поединка Конора против Чендлера. Я даже не знаю, когда вернется Макгрегор. Именно поэтому я не люблю отвечать на подобные вопросы во время интервью», – сказал Уайт.

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