Президент UFC: «Майкл Чендлер – наш Артуро Гатти. Он выходит драться и оставляет там все»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал исход боя между и на UFC 281 в Нью-Йорке.

Победу удушающим приемом в третьем раунде одержал Порье.

«Это было потрясающе. Это был лучший первый раунд, который я видел за долгое время, если вообще не за все время. Нет сомнений, что это был «Бой вечера».

Майкл Чендлер – зрелищный парень, бои которого всегда интересно смотреть. Он наш .

Он выходит драться и оставляет там все. За это его любят, за ним интересно наблюдать», – сказал Уайт.

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Порье – Чендлеру после поединка: «Я боялся с тобой биться. Этот страх подпитывал меня»