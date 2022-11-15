Президент UFC: «Майкл Чендлер – наш Артуро Гатти. Он выходит драться и оставляет там все»
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал исход боя между Дастином Порье и Майклом Чендлером на UFC 281 в Нью-Йорке.
Победу удушающим приемом в третьем раунде одержал Порье.
«Это было потрясающе. Это был лучший первый раунд, который я видел за долгое время, если вообще не за все время. Нет сомнений, что это был «Бой вечера».
Майкл Чендлер – зрелищный парень, бои которого всегда интересно смотреть. Он наш Артуро Гатти.
Он выходит драться и оставляет там все. За это его любят, за ним интересно наблюдать», – сказал Уайт.
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