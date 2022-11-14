Алекс Волкановски: «У меня есть шансы победить Махачева, и я буду использовать их все»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отреагировал на анонс поединка с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым.

«Я уважаю Ислама, он боец высочайшего уровня.

Меня считают аутсайдером? Ничего страшного, и я сам так, конечно, не считаю.

У меня есть шансы победить Ислама, и я буду использовать их все», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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