Джамал Хилл – о бое с Тейшейрой за титул UFC: «Через 6 недель король будет коронован»
7-й номер рейтинга полутяжелого веса UFC Джамал Хилл отреагировал на решение промоушена дать ему поединок за титул против Гловера Тейшейры.
«Через шесть недель король будет коронован», – написал Хилл в соцсетях.
Напомним, что 11 декабря за вакантный пояс в 93 кг дрались Ян Блахович и Магомед Анкалаев. Бой закончился вничью раздельным решением судей.
Дэйна Уайт анонсировал бой Тейшейры и Хилла за титул в полутяжелом весе UFC
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