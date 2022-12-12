Джамал Хилл – о бое с Тейшейрой за титул UFC: «Через 6 недель король будет коронован»

7-й номер рейтинга полутяжелого веса UFC Джамал Хилл отреагировал на решение промоушена дать ему поединок за титул против .

«Через шесть недель король будет коронован», – написал Хилл в соцсетях.

Напомним, что 11 декабря за вакантный пояс в 93 кг дрались и . Бой закончился вничью раздельным решением судей.

Дэйна Уайт анонсировал бой Тейшейры и Хилла за титул в полутяжелом весе UFC