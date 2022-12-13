Масвидаль может заменить Усмана в титульном бою с Эдвардсом на UFC 286

Бывший чемпион в полусреднем весе не успевает восстановиться после операции на руке.

Реванш с 18 марта на UFC 286 в Лондоне может быть отменен. Соперником британца может стать .

Об этом сообщил бывший претендент на титул .

«Люди говорят, что я мог бы подраться с Эдвардсом. Но дело в том, что у Усмана была операция на руке, и я знаю, что им нужен соперник на март. Они склоняются к Масвидалю.

Он ударник, что меня, безусловно, вдохновляет, потому что в нашем дивизионе так много борцов. Эдвардс тоже ударник и чемпион. Бой с любым из этих парней был бы потрясающим», – сказал Томпсон.

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