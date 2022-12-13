Масвидаль может заменить Усмана в титульном бою с Эдвардсом на UFC 286

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Камару Усман Усман - Эдвардс UFC 286 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман не успевает восстановиться после операции на руке.

Реванш с Леоном Эдвардсом 18 марта на UFC 286 в Лондоне может быть отменен. Соперником британца может стать Хорхе Масвидаль.

Об этом сообщил бывший претендент на титул Стивен Томпсон.

«Люди говорят, что я мог бы подраться с Эдвардсом. Но дело в том, что у Усмана была операция на руке, и я знаю, что им нужен соперник на март. Они склоняются к Масвидалю.

Он ударник, что меня, безусловно, вдохновляет, потому что в нашем дивизионе так много борцов. Эдвардс тоже ударник и чемпион. Бой с любым из этих парней был бы потрясающим», – сказал Томпсон.

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