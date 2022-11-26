Абдель-Азиз – о 4-м месте Усмана в рейтинге P4P: «Они там текилой накачались что ли?»
Менеджер Камару Усмана Али Абдель-Азиз дал понять, что недоволен падением своего клиента в рейтинге P4P UFC.
Напомним, что Усман долгое время возглавлял список, однако утратил лидерство, проиграв в поединке Леону Эдвардсу.
«Каким образом Камару Усман откатился на четвертое или даже пятое место в рейтинге pound-for-pound? Как? Это безумие.
Я думаю, что Камару должен быть номером два, или даже опережать Ислама, если быть честным с вами.
Он проиграл лишь секунду за весь бой, не беря во внимание первый раунд. Он доминировал. Они там что, накачались текилой или чем-то еще?
Ведь они реально бухие. Камару Усман – величайший боец UFC на сегодняшний день. Он провел кучу защит, у него столько крутых боев», – сказал Али.
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