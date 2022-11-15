Усман – о поражении Адесаньи: «Это делает успех слаще. Чемпионы всегда находят путь на вершину»

Топовый полусредневес UFC Камару Усман поддержал Исраэля Адесанью, который утратил титул в среднем весе, проиграв .

«Перед прорывом всегда есть турбулентность. Это делает успех намного слаще. Чемпионы никогда не остаются внизу.

Мы всегда находим путь на вершину. Потрясающая неделя с еще более потрясающими людьми и энергией», – написал Усман в соцсетях.

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