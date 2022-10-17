Масвидаль ответил Эдвардсу: «Я никогда не вставал на колени и ни у кого ничего не просил»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль ответил чемпиону дивизиона , который заявил, что американец должен умолять его о поединке.

«Я никогда не вставал на колени и ни у кого ничего не просил. Если твой образ жизни состоит в том, чтобы периодически становиться на колени, я тебя не буду судить.

Прими бой, получи гонорар, реванш и разбитое лицо. Все одновременно. Все максимально просто, болван», – написал Масвидаль.

Эдвардс – о вызове Масвидаля: «Во-первых, «Мистер Эдвардс» или «Сэр». Во-вторых, на колени и умоляй меня»

Хорхе Масвидаль: «Надеюсь, скоро я надеру задницу Эдвардсу, а затем снова встану перед Усманом»