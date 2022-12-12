Ян Блахович: «Сделаю все, чтобы вернуть пояс. Легендарная польская мощь в игре»

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович обратился к подписчикам в соцсетях после поединка с .

Напомним, что главное событие UFC 282, в котором разыгрывался вакантный титул в полутяжелом весе, закончился вничью. При этом Блахович после поединка заявил, что пояс следует отдать россиянину.

«Спасибо за то, что были со мной. Судьи огласили ничью и оставили всех голодными. Все свои мысли на этот счет я озвучил после боя.

Я по-прежнему остаюсь в чемпионской гонке, и я сделаю все, чтобы вернуть пояс в Польшу. Легендарная польская мощь все еще в игре. И эту игру я выиграю. Благодарю всех за поддержку. Мы продолжаем бороться», – написал Блахович.

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