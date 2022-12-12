Волк Хан раскритиковал Анкалаева за бой с Блаховичем: «В первых раундах он этим тыканьем своим... Очень пассивно дрался»

Отставной боец смешанного стиля Магомедхан Гамзатханов, известный как Волк Хан, заявил, что не должен винить судей за исход поединка против .

По мнению ветерана ММА, россиянин начал бой слишком пассивно, что дало судьям основания назначить ничью по итогам поединка.

«Я ожидал большего от Магомеда, и мне кажется, он сам себя наказал, упустил ту возможность, которую ему дал Всевышний.

10-15 лет труда, всю свою сознательную жизнь он шел к этому, это был шанс. В первых раундах он этим тыканьем своим...

Очень пассивно дрался, с моей точки зрения. Нельзя в таком бою ответственном давать шансы ни судье, никому.

Не хватило Магомеду активности. Я уверен, что Магомед сильнее его, если бы он начал бой сразу», – сказал Гамзатханов.

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