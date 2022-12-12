Волк Хан раскритиковал Анкалаева за бой с Блаховичем: «В первых раундах он этим тыканьем своим... Очень пассивно дрался»
Отставной боец смешанного стиля Магомедхан Гамзатханов, известный как Волк Хан, заявил, что Магомед Анкалаев не должен винить судей за исход поединка против Яна Блаховича.
По мнению ветерана ММА, россиянин начал бой слишком пассивно, что дало судьям основания назначить ничью по итогам поединка.
«Я ожидал большего от Магомеда, и мне кажется, он сам себя наказал, упустил ту возможность, которую ему дал Всевышний.
10-15 лет труда, всю свою сознательную жизнь он шел к этому, это был шанс. В первых раундах он этим тыканьем своим...
Очень пассивно дрался, с моей точки зрения. Нельзя в таком бою ответственном давать шансы ни судье, никому.
Не хватило Магомеду активности. Я уверен, что Магомед сильнее его, если бы он начал бой сразу», – сказал Гамзатханов.
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