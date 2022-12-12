Кадыров – о судействе на UFC 282: «Ээээй, Дэйна Уайт, куда тебя уносит? Извинись»

Глава Чеченской республики остался недоволен судейством в поединке за титул в полутяжелом весе между и .

Напомним, что судьи разделились в оценках, в итоге назначив ничью по итогам боя.

«Дэйна Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унёс с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю.

Или политика влезла в ринг и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дэйна. Будь честен.

Бери пример с Майрбека Хасиева (лига ACA), который пресекает любое судейское подсуживание в лиге, любую предвзятость, требуя объективности и не смешивая спорт с политикой.

Ээээй, , куда тебя уносит? Сохрани лицо лиги, собственное лицо. Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль. Побереги репутацию своей лиги», – написал Кадыров в телеграм-канале.

Анкалаев – о ничьей в бою с Блаховичем: «Я выиграл, но мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое?»

Уайт прошелся по Блаховичу и Анкалаеву: « Я ##### уже после трех раундов стал отключаться»