Ян Блахович: «Я точно не выиграл бой. Отдайте пояс Анкалаеву»

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович отреагировал на исход поединка против . Напомним, что была назначена ничья раздельным решением судей.

«Мне нужно пересмотреть бой, но я точно не выиграл. Точно не выиграл. Не чувствую себя победителем, мы можем провести реванш.

Я не судья. Моя борьба сегодня была получше, чем в прошлый раз, мне нужно поработать больше над этим. Дайте пояс Анкалаеву», – сказал Блахович Джо Рогану, который согласился с предложением поляка.

Ничья в бое Анкалаева и Блаховича, Пимблетт победил Гордона и другие бои на UFC 282