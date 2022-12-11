Ян Блахович: «Я точно не выиграл бой. Отдайте пояс Анкалаеву»
Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович отреагировал на исход поединка против Магомеда Анкалаева. Напомним, что была назначена ничья раздельным решением судей.
«Мне нужно пересмотреть бой, но я точно не выиграл. Точно не выиграл. Не чувствую себя победителем, мы можем провести реванш.
Я не судья. Моя борьба сегодня была получше, чем в прошлый раз, мне нужно поработать больше над этим. Дайте пояс Анкалаеву», – сказал Блахович Джо Рогану, который согласился с предложением поляка.
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