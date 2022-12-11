Ян Блахович: «Я точно не выиграл бой. Отдайте пояс Анкалаеву»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович отреагировал на исход поединка против Магомеда Анкалаева. Напомним, что была назначена ничья раздельным решением судей.

«Мне нужно пересмотреть бой, но я точно не выиграл. Точно не выиграл. Не чувствую себя победителем, мы можем провести реванш.

Я не судья. Моя борьба сегодня была получше, чем в прошлый раз, мне нужно поработать больше над этим. Дайте пояс Анкалаеву», – сказал Блахович Джо Рогану, который согласился с предложением поляка.

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