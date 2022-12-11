Анкалаев – о судействе в бою с Блаховичем: «Я не знаю, что за судьи, их нужно проверить»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев снова затронул тему судейства в поединке с .

Напомним, что россиянин не смог победить соперника и завладеть поясом чемпиона: судьи насчитали ничью.

«Конечно, я был в шоке. Я сделал большую работу, мне было тяжело. Я одержал свою победу, но судьи мне не дали ее. Я не знаю, что за судьи, их нужно проверить.

Бой Гловера Тейшейры и Джамала Хилла за титул? Это их решение. Я здесь, я буду охотиться за поясом», – сказал Магомед.

Нганну недоволен решением судей в бою Анкалаева и Блаховича: «Отдайте Магомеду ####### пояс»

Анкалаев – о ничьей в бою с Блаховичем: «Я выиграл, но мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое?»