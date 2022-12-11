Анкалаев – о ничьей в бою с Блаховичем: «Я выиграл, но мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое?»

Топовый тяжеловес UFC Магомед Анкалаев не скрывал негодования после поединка против . Напомним, что судьи раздельными решением назначили ничью.

«Я не знаю, что сказать, я выиграл бой, мне почему-то не дали пояс. Что это такое вообще, я не знаю?

Я не могу выиграть судей, которые здесь сидят, но я выиграл пояс. Я выиграл пояс, где мой пояс?

Ноги? Это неважно, было мне больно или нет, но я сделал все, чтобы добыть победу. Я всегда делаю все, чтобы добыть победу. Если проигрываю в стойке, я начинаю бороться.

Если проигрываю в борьбе, я бью в стойке. Я могу там и тут, мне разницы нет. Я не знаю, что это такое, буду ли я выступать – я тоже не знаю. У меня нет слов.

Но все равно я хочу поблагодарить своего тренера, свой клуб, который поддерживает меня всегда. Мы свое еще заберем, у меня нет слов. Мне обидно просто», – сказал Анкалаев.

Ян Блахович: «Я точно не выиграл бой. Отдайте пояс Анкалаеву»