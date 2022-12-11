Анкалаев – о ничьей в бою с Блаховичем: «Я выиграл, но мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое?»
Топовый тяжеловес UFC Магомед Анкалаев не скрывал негодования после поединка против Яна Блаховича. Напомним, что судьи раздельными решением назначили ничью.
«Я не знаю, что сказать, я выиграл бой, мне почему-то не дали пояс. Что это такое вообще, я не знаю?
Я не могу выиграть судей, которые здесь сидят, но я выиграл пояс. Я выиграл пояс, где мой пояс?
Ноги? Это неважно, было мне больно или нет, но я сделал все, чтобы добыть победу. Я всегда делаю все, чтобы добыть победу. Если проигрываю в стойке, я начинаю бороться.
Если проигрываю в борьбе, я бью в стойке. Я могу там и тут, мне разницы нет. Я не знаю, что это такое, буду ли я выступать – я тоже не знаю. У меня нет слов.
Но все равно я хочу поблагодарить своего тренера, свой клуб, который поддерживает меня всегда. Мы свое еще заберем, у меня нет слов. Мне обидно просто», – сказал Анкалаев.
Ян Блахович: «Я точно не выиграл бой. Отдайте пояс Анкалаеву»
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