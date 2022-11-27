Александр Емельяненко рассказал, как Федор бил его из-за протеина

Российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко вспомнил историю из юности, когда он тренировался со старшим братом Федором.

Александр признался, что нередко получал от Федора за то, что ел его протеин без разрешения.

«Он уйдет куда-то, откроешь баночку, ложечку куда-то там, потом положишь, закрыл, счастливый ушел, съел.

Приходишь потом, он уже зовет, спрашивает: «Ты че мой протеин ел?!». Я говорю, что не ел. Он не верит. И тыщ-тыщ-тыщ.

Спрашиваю: «С чего ты взял, чего плачешь тут?». А он говорит, что вот, ты рассыпал», – сказал Александр.

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